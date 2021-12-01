В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

В западных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд и низовую метель. На востоке и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.