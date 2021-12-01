Казахстан введёт запрет на экспорт картофеля и моркови на три месяца
Такое решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что МВК одобрила введение полного запрета на вывоз с территории Казахстана крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
- На внутреннем рынке наблюдается рост цен на мясо КРС и МРС. В ноябре текущего года цена на говядину по республике составила в среднем 2 239 тенге за килограмм. Цена с начала года выросла на 15% или на 292 тенге. Средняя цена на баранину выросла на 21% (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм. При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остаётся на низком уровне в 50%, - заявили в ведомстве.
Также наблюдается увеличение экспорта живых животных - бычков и баранчиков. Сложившаяся обстановка может стать катализатором нового витка роста цен на мясо и мясопродукты, считают в Минсельхозе.
Что касается овощей, то собранного урожая картофеля и моркови в этому году достаточно для внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала.
- Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечёт повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке, - отметили в министерстве.
В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего рынка ведомство рассмотрит вопрос по отмене ограничительных мер.