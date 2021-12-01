- На внутреннем рынке наблюдается рост цен на мясо КРС и МРС. В ноябре текущего года цена на говядину по республике составила в среднем 2 239 тенге за килограмм. Цена с начала года выросла на 15% или на 292 тенге. Средняя цена на баранину выросла на 21% (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм. При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остаётся на низком уровне в 50%, - заявили в ведомстве.

- Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечёт повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке, - отметили в министерстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что МВК одобрила введение полного запрета на вывоз с территории КазахстанаТакже наблюдается увеличение экспорта живых животных - бычков и баранчиков. Сложившаяся обстановка может стать катализатором нового витка роста цен на мясо и мясопродукты, считают в Минсельхозе. Что касается овощей, то собранного урожая картофеля и моркови в этому году достаточно для внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала.В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего рынка ведомство рассмотрит вопрос по отмене ограничительных мер.