Женщина должна отработать 120 часов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Специализированный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрел дело в отношении воспитательницы детского сада в селе Бадамша, которая била детей. Видео занятий в подготовительной группе, где воспитатель кричит на детей, одну девочку тащит за ухо к доске, потом бьет по голове ее и другую девочку, попало недавно в сеть. Родители после этого устроили собрание в детском саду, потребовали уволить воспитателя и обратились в прокуратуру. Каргалинский отдел полиции начал расследование по ст. 140 ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сегодня, 13 марта, суд вынес женщине приговор в виде привлечения к общественным работам сроком на 120 часов. Также воспитателя, теперь уже бывшего, лишили права занимать педагогические должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 3 года. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. - Мы согласны с решением суда, воспитателя наказали по закону. В суде были я – мама Самиры, и мама Жулзыз, этих девочек били на видео. Воспитатель в суде перед нами извинилась. Сейчас у нас другой воспитатель в садике. Дети ходят туда с удовольствием. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы видео занятий не попало в соцсеть, - говорит Нургуль Сагирова. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ