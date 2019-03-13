Подсудимые Жандос Тулепов и Ануар Утепов рассказали в суде об убийстве предпринимателя Талгата Джумагазиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 13 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде были допрошены подсудимые Жандос Тулепов и Ануар Утепов.
Как рассказал Жандос Тулепов, осенью 2015 года Пшенбаев предложил ему совершить кражу из дома предпринимателя Талгата Джумагазиева, который занимался обменом валют. При этом Пшенбаев заявил, что семью он хорошо знает и вечером дома никого не будет.
– Я согласился и вместе с Пшенбаевым и Ниеталиевым вечером на такси поехали к дому Джумагазиева. Там к нам присоединился Утепов. Оказалось, что хозяин дома рано вернулся домой с охоты. Стояла его машина, а он сам сидел на веранде. Я предложил Пшенбаеву разъехаться по домам, но тот отказался и сказал, что сейчас Джумагазиев должен уехать и мы должны подождать. Он достал из своего рюкзака монтировку, пневматический пистолет, обрез, медицинские маски, перчатки и раздал нам. Оружие я в руки не брал. Я должен был стоять на "шухере". Мы спросили у него зачем нам оружие, на что он ответил, что мы должны его напугать и связать. Про убийство речи не было. Я стоял за калиткой, Пшенбаев спрятался за машиной, Утепов был рядом с ним, Ниеталиев тоже стоял на "шухере". Тут раздался выстрел, потом второй. Я испугался и убежал вдоль улицы, Ниеталиев побежал в другую сторону. Я оглянулся и увидел, как Пшенбаев и Утепов бежали за мной. Добежав до дома Утепова мы спросили у Пшенбаева зачем он стрелял. Он ответил, что испугался, когда Джумагазиев подошел к воротом и автоматически в него выстрелил, - рассказал подсудимый.
По словам Жандоса Тулепова, после этого они договорились никому об этом не рассказывать и все разъехались по домам. Вину подсудимый признал частично, заявив при этом, что никого не убивал, а на преступление пошел исключительно ради Пшенбаева, которому срочно требовались деньги.
Между тем, другой подсудимый Ануар Утепов отметил, что пойти на преступление ему также предложил Пшенбаев. Однако свое участие в убийстве человека тоже отрицает.
– Пшенбаев предложил мне легкий заработок. Я сам сирота, жилья своего никогда не было. В 2011 году женился, у меня родилась дочь. Однако позже супруга скончалась, органы опеки отобрали у меня ребенка, лишили родительских прав и подали на алименты. Денег у меня не было. Поэтому я согласился на преступление. В день убийства Пшенбаев сказал, что никаких рисков нет и все будет хорошо. Я пришел к дому Джумагазиева около 23.00, там уже были остальные ребята. Изначально, Пшенбаев сказал, что я буду стоять на "шухере", но этого не произошло. Он дал мне пневмат, сам взял ружье. Монтировка была у Ниеталиева на случай если в доме окажется сейф и его надо будет взламывать. Оба выстрела сделал Пшенбаев, в первый раз выстрелил, когда мужчина направлялся к воротам, а второй - после того, как раненый Джумагазиев начал убегать. Зачем Пшенбаев застрелил Джумагазиева я не знаю. Говорит, что испугался, а обрез по дороге выбросил. Пневмат он забрал через два дня. Вину свою я не признаю, так как изначально я не шел на убийство. Да, я был там, но я не стрелял, никого не убивал. На следствии меня вынудили написать, что второй выстрел произвел я. Но это не так. Когда я так писал, я боялся за свою вторую супругу и сына, который у меня недавно родился, - заявил Ануар Утепов.
Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков.
На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов. Они подозреваются в убийстве двух валютчиков, а также в кражах и разбоях. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".
