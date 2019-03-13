Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики Атырауской области комитета по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан, число прибывших в январе-декабре 2018 года по области составило 20517 человек. Если сравнивать с соответствующим периодом позапрошлого года, число прибывших уменьшилось на 23,1%. - По международной миграции складывается положительное сальдо за счет стран СНГ. Миграционный прирост из других стран составил тридцать три человека (в январе-декабре 2017 года – 30 человек). Из числа прибывших из дальнего зарубежья 54,9% приехали в Атырау из Китая, порядка пятнадцати процентов - из Турции, 5,9% – из США, - отметили в комитете статистики. Интересно то, что более тесно идет миграционный обмен между Узбекистаном и Азербайджаном, причем в последний год с этими государствами в Атырауской области складывается положительное сальдо миграции, соответственно, на 121 и 13 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.