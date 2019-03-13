Также Школа шитья «ЮлАнИл» ведет набор на мастер – класс «Брюки – основа», который состоится 18–19 и 26-27 марта 2019 года. Стоимость 10 тысяч за два дня (10 академических часов + домашнее задание).

• Сметное дело (ресурсный метод); • 1С Бухгалтерия; • Няня (помощник воспитателя); • Компьютерное моделирование в AutoCad; • Психология для несовершеннолетних, предпринимателей, управленцев. • Кройки и шитья; • Классический массаж; • Компьютерные курсы; • Делопроизводство; • Трудовое законодательство, безопасность и охрана труда; • Промышленная безопасность на опасных производственных объектах; • Пожарно-технический минимум; • Первая медицинская помощь; • Изготовление плакатов и знаков по охране труда и технике безопасности.Все курсы проводятся индивидуально и в удобное для Вас время. По окончанию выдается сертификат.