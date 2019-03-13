Всю осень неизвестные поджигатели держали в страхе село Косистек Каргалинского района, что в 65 километрах от Актобе. Один за другим лишились сеновалов и хозпостроек 9 жителей поселка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Без сеновалов остались 9 семей. На месте последнего пожара нашли записку с угрозой. Неизвестный предлагал сельчанам готовить 50 тысяч тенге, если они не хотят поджогов. На месте нескольких пожаров нашли записку с угрозой. В поселке даже пришлось организовать круглосуточное дежурство. Была создана спецгруппа по расследованию фактов поджога.
Каково же было удивление сельчан, когда в преступлениях заподозрили 12-летнюю школьницу. Также подозревалась 35-летняя женщина и двое молодвх людей. Как теперь говорят полицейские, преступления они совершали из-за межличностных отношений и мести. Однако судить никого не будут.
- Уголовные дела по поджогам сена в Кос-Истеке Каргалинского района прекратили, - сообщили в пресс- службе департамента полиции Актюбинской области. - Дело в отношении несовершеннолетней девочки прекращено, так как она не достигла возраста, когда привлечение к уголовной ответственности возможно. Кроме этого, суммы причиненного ущерба недостаточно для привлечения к уголовной ответственности. Уголовные дела в отношении 50-летнего мужчины, 35-летней женщины, молодых людей 20 и 23 лет прекратили, так как суммы причиненного ущерба недостаточно для привлечения к уголовной ответственности. Согласно ст.3 УК РК значительным ущербом считается ущерб на сумму в 200 раз превышающую МРП, а это 481 000 тенге.
Исполнительными органами оказана материальная помощь для приобретения сена.
- Сейчас в поселке все спокойно, - говорит аким сельского округа Гульжан Достамагамбетова. - Жителям объяснили, что они могу подать на поджигателей в суд в гражданском порядке, чтобы им возместили ущерб. Все знают, кто им поджог дома и сеновалы. Неизвестен только один совершивший поджог. У хозяина сгорело 800 тюков сена и крыша, но и там ущерб составил 400 тысяч тенге, этого недостаточно для привлечения к уголовной ответственности. Что касается ребенка, она подожгла сено 4 домов, но это свой дом, дом бабушки и родственников. В целом ущерб по поселку составил около 800 тысяч тенге.
Напомним
, с ноября 2018 года у жителей Кос-Истека стали гореть дома, сеновалы хозпостройки. К 20 ноября произошло 10 поджогов, сгорело 4 дома. Ещё в 7 случаях горело сено. Жители были напуганы. После одного из пожаров на месте нашли клочок газеты, перепачканный горючим, и записку, в которой предлагали перечислить 50 тысяч тенге на банковский счёт. На случай, если деньги не перечислят, в записке указывалась новая жертва: номер дома, которому якобы суждено сгореть в следующий раз, и его хозяин. 18 декабря район посетил аким области Бердыбек Сапарбаев
, который встретился с жителями села и пообещал, что виновники пожаров будут наказаны в соответствии с законодательством РК.
Азамат АКЫЛ