Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что для установления и задержания был объявлен план «Перехват» и ориентированы патрульные наряды. - В ходе розыскных мероприятии сотрудниками полиции в 17.30 была замечена разыскиваемая автомашина, водитель попытался скрыться, однако был задержан. Автоугонщиком оказался 42-летний житель г.Уральск, который находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Начато досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе полиции ЗКО.