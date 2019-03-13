В суде начался допрос обвиняемых в громком убийстве валютчиков и разбойных нападениях на предпринимателей Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"
.
12 марта в специализированном межрайонном уголовном суде был допрошен Жолдас Тулепов, который обвиняется в совершении разбойного нападения на жительницу города Аксай. Стоит отметить, что Тулепов свою вину признал частично.
По словам подсудимого, в феврале 2014 года его друг Амангали Пшенбаев предложил ему легкий способ заработать деньги.
- Он сказал, что мне ничего делать не нужно, я должен был просто стоять на "шухере" и в случае возникновения опасности немедленно предупредить остальных. Я согласился, хотя на тот момент у меня была работа, родители, жена и ребенок. Через несколько дней Аман заехал за мной на своей машине и мы поехали к нашему общему знакомому Жолдыгалий Ниеталиеву. По дороге Аман распределил наши роли. Подъехав к торговому дому "Трнава", он показал нам женщину и сказал, что за ней нужно проследить, так же рассказал, что она занимается обменом валют. Потом мы приехали к ее дому. Ниеталиев остался на улице, мы зашли в подъезд, - рассказал подсудимый.
Как рассказал Жолдас Тулепов, далее он поднялся на второй этаж, а Пшенбаев остался на первом этаже и стал дожидаться женщину.
- Я простоял минут 10, потом услышал крик, с верхнего этажа послышался топот. Я испугался и начал спускаться вниз. Там я увидел женщину, которая лежала на лестнице лицом вниз. Женщину я не бил, не грабил, просто пробежал рядом. Аман открыл дверь, и мы выбежали из подъезда. Оказывается, у него не получилось отобрать у женщины сумку. Мы уехали, и решили забыть про этот случай. Я пошел на это только потому, что Аман был моим другом и у него были проблемы. Он играл в карты, и у него было много долгов. Видимо, таким образом он хотел расплатиться с долгами, - заявил подсудимый.
Между тем потерпевшая Зауре Жумагазиева рассказала, что за два дня до этого видела подозрительных молодых людей азиатской внешности, которые по всей видимости следили за ней.
Кроме этого, во время допроса подсудимый Жолдас Тулепов рассказал суду о том, что на него оказывалось психологическое давление во время следствия.
- После городского изолятора меня привезли в учреждение РУ-170/2. Когда меня завели в камеру, там сидели двое мужчин, начали распрашивать меня о причине ареста. Потом вдруг заявили, что я должен написать явку с повинной, в противном случае меня на зоне встретят. Я отказался, тогда он переключился на мою семью, сказал, что знает, где работает моя жена, как она передвигается по городу, ее маршрут. Я насторожился и написал явку. Хочу обратить внимание на то, что один из них свободно передвигался на территории тюрьмы, выходил, когда хотел, спокойно общался с сотрудниками. Я рассказал об этом своему адвокату, и в тот же день меня перевели в другую камеру, - рассказал Жолдас Тулепов.
Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков.
На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов. Они подозреваются в убийстве двух валютчиков, а также в кражах и разбоях. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".
