Педагогам региона разъяснили правила правописания казахского языка на основе нового алфавита. В ЗКГУ им.М.Утемисова прошел областной методический семинар, где принимали участие и обменивались опытом учителя 50 школ. На сегодняшний день 87,1% населения нашей области владеют государственным языком. Для повышения уровня знания казахского языка областным управлением ежегодно организовываются бесплатные курсы, где каждый желающий сможет не только узнать свой уровень, но и подтянуть знания. Сейчас одной из главных задач является разъяснение населению о необходимости внедрения латинской графики, а также осуществить постепенный переход. В ходе встречи были разъяснены основные понятия и термины. Так же учителя обменялись мнениями по поводу написания отдельных звуков казахского языка латинским шрифтом. Иностранные слова теперь маркируются и произносятся с удобством для казахского языка. На семинаре педагоги задавали интересующие их вопросы и обменивались мнениями. - На семинаре мы рассказывали о том, какие результаты на сегодня достигнуты, на что еще следует акцентировать особое внимание, какие есть недочеты и в чем главное преимущество латиницы для подрастающего поколения, - объяснила методист областного учебно-методического центра Райхан Жумагазиева. Сейчас управлением по развитию языков проводятся выездные семинары с работниками государственных органом и предпринимателями, а также педагогами по внедрению нового алфавита. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.