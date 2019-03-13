Как рассказал руководитель управления государственных услуг ДГД по ЗКО Тимур Тулепов, на сегодняшний день по области зарегистрировано 22294 контрольных кассовых машин, из них онлайн кассовых аппаратов насчитывается 9704. - Всех индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица обязали установить контрольные кассовые аппараты с функцией передачи данных, то есть онлайн кассовые аппараты. Ими будут пользоваться все налогоплатильщики за исключением тех, чья деятельность находится в местах отсутствия сети телекоммуникации общего пользования. То есть им будет необходимо подтвердить справкой, что на данном объекте или местности нет зоны покрытия сети. Им кассовые аппараты менять не нужно, они будут работать по прежним аппаратам, - отметил Тимур Тулепов. Кроме того, руководитель управления государственных услуг ДГД по ЗКО отметил, что приобретение онлайн кассовых аппаратов идет по графику и проблем с их приобретением нет. - Те ИП, которые приостановлены, освобождаются от установки онлайн-кассы. Если ИП действующий и идет предоставление отчетности о налоговой деятельности, они должны приобретать такие аппараты. Тем, кто несвоевременно приобретают онлайн-кассы, выдаются предупреждения. Пока идут только меры разъяснительного характера. Можно отметить, что наши налогоплатильщики к этому новшеству отнеслись с пониманием. Никто не против. Данная работа была начата еще в 2015 году, тогда онлайн-кассы должны были ввести те, кто занимался реализацией алкогольной продукции и ГСМ, с 2016 года добавилось десять видов деятельности, которые должны применять онлайн-кассовые аппараты, в 2018 году добавлено 17 видов деятельности и в 2019 году планируется добавить 323 вида с 1 апреля, 86 - с 1 июля и 224 - с 1 октября. Таким образом, переход на онлайн кассовые аппараты осуществляется поэтапно, - пояснил Тимур Тулепов. Между тем, с 1 января 2019 года также обязали получить и зарегистрировать контрольно-кассовые аппараты индивидуальных предпринимателей, которые находятся на территории открытых рынков. На сегодняшний день в Уральске 9 рынков, всего зарегистрировано на них 1025 лиц с контрольно кассовыми аппаратами аппаратами из них 589. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.