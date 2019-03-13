- для удобства вытягивания положите их в коробку из - под салфеток.– не спешите выкидывать, если есть такое дома. Возьмите с собой в машину она будет выручать, если перевозить в машине что - то пыльное или грязное, или среди ваших пассажиров бывают домашние животные.– он поможет не только в протирании стекол, но и в избавлении сидений от шерсти животных или другого мусора.– пригодится для полировки фар. Промойте фары водой, вытрите насухо и нанесите пасту. Полируйте фары минут 5, смойте пену водой и пройдитесь по поверхности моющим средством. Никогда ваши фары не светили так ярко.– Старые полотенца, постельное бельё всегда пригодятся автомобилисту: убрать пятна масла, почистить стекла, протереть номера или фары, просто вытереть руки.– старые носки выручат в мороз. Их можно надеть на дворники – защитит от обледенения.– если дворники плохо работают из – за грязи или наледи пройдитесь по ним пилочкой для ногтей.