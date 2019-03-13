Что нужно будет декларировать казахстанцам с 2020 года, рассказали в департаменте госдоходов. Стр. 3 Заместителя руководителя управления предпринимательства нашли повешенным в служебном кабинете. Стр. 31 В ЗКО увеличилось число заболевших корью. Стр. 2 Казахстанскую студентку задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков. Стр. 14 В регионе для уборки снега привлекают технику из Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей. Стр. 30 В Уральске повысились цены на огурцы и помидоры. Стр. 7