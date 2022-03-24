Эти советы помогут дольше сохранить свежесть мяса и продлить срок его хранения.
Фото с сайта Pixabay.com
Мясо является незаменимым продуктом в нашем рационе. О его пользе сказано и написано немало. Однако мясо относится к категории скоропортящихся продуктов и очень важно соблюдать режим хранения. Ведь при его нарушении в нем могут развиться болезнетворные бактерии, которые могут отрицательно сказаться на нашем здоровье.
Как правильно хранить мясо в холодильнике?
Конечно, первое, что приходит в голову - это холодильник. Если вы намерены приготовить мясо в самое ближайшее время, то замораживать его не нужно. Можно обойтись без морозильника. Самое холодное место - это нижняя полка.
Сырую курицу и индейку можно хранить в холодильнике в течение 1-2 дней, а в вареном виде хранится 3-4 дня.
Свинину, говядину и другие виды сырого мяса рекомендуется хранить в холодильнике не более пяти суток, а вот вареное мясо всего четыре суток.
Любой вид фарша нельзя хранить дольше двух суток.
Как правильно хранить мясо в морозильнике?
Вот если хранить мясо в морозильнике, то температура там должно быть не менее -18 градусов. При этом перед тем, как отправить мясо на хранение убедитесь в том, что в упаковке отсутствует воздух, а лучше использовать вакуумные пакеты. Если вы сделали заготовку и нарезали мясо кусками, то можете обернуть каждый кусок в пищевую пленку, так куски не слипнутся. Старайтесь подписывать упаковки с мясом, так вы будете знать сколько времени оно провело в морозилке.
Курицу, утку, гуся и индейку можно хранить в морозильнике до года.
Говядина, телятина, свинина и баранина хранится от шести месяцев до года.
Дичь хранится в течение 8-12 месяцев.
Фарш не должен пролежать более четырех месяцев.
Вареное мясо хранится не более полугода.
Мясо можно хранить и без холодильного оборудования. Самый проверенный метод - это засолка. Соль известна тем, что она способна уничтожать микробы, высушивать мясо и позволять ему долго не портиться. Первый способ засолки - натираем мясо солью, даем стечь жидкости и получаем сухой продукт. Мясо получится намного вкуснее, если вместе с солью использовать травы и специи с добавлением уксуса.
Второй способ - кладем куски мяса в пакет или банку с плотной крышкой и пересыпаем солью. Мясо должно быть покрыто солью со всех сторон. Плотно закрываем емкость и убираем ее в более менее прохладное место.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!