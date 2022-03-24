Как правильно хранить мясо в холодильнике?

.

Сырую курицу и индейку можно хранить в холодильнике в течение 1-2 дней, а в вареном виде хранится 3-4 дня.

Свинину, говядину и другие виды сырого мяса рекомендуется хранить в холодильнике не более пяти суток, а вот вареное мясо всего четыре суток.

Любой вид фарша нельзя хранить дольше двух суток.

Как правильно хранить мясо в морозильнике?

Курицу, утку, гуся и индейку можно хранить в морозильнике до года.

Говядина, телятина, свинина и баранина хранится от шести месяцев до года.

Дичь хранится в течение 8-12 месяцев.

Фарш не должен пролежать более четырех месяцев.

Вареное мясо хранится не более полугода.

Фото с сайта Pixabay.com Мясо является незаменимым продуктом в нашем рационе. О его пользе сказано и написано немало. Однако мясо относится к категории скоропортящихся продуктов и очень важно соблюдать режим хранения. Ведь при его нарушении в нем могут развиться болезнетворные бактерии, которые могут отрицательно сказаться на нашем здоровье.Конечно, первое, что приходит в голову - это холодильник. Если вы намерены приготовить мясо в самое ближайшее время, то замораживать его не нужно. Можно обойтись без морозильника. Самое холодное место - это нижняя полкаВот если хранить мясо в морозильнике, то температура там должно быть не менее -18 градусов. При этом перед тем, как отправить мясо на хранение убедитесь в том, что в упаковке отсутствует воздух, а лучше использовать вакуумные пакеты. Если вы сделали заготовку и нарезали мясо кусками, то можете обернуть каждый кусок в пищевую пленку, так куски не слипнутся. Старайтесь подписывать упаковки с мясом, так вы будете знать сколько времени оно провело в морозилке.Самый проверенный метод - это засолка. Соль известна тем, что она способна уничтожать микробы, высушивать мясо и позволять ему долго не портиться. Первый способ засолки - натираем мясо солью, даем стечь жидкости и получаем сухой продукт. Мясо получится намного вкуснее, если вместе с солью использовать травы и специи с добавлением уксуса. Второй способ - кладем куски мяса в пакет или банку с плотной крышкой и пересыпаем солью. Мясо должно быть покрыто солью со всех сторон. Плотно закрываем емкость и убираем ее в более менее прохладное место. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.