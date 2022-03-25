Редакция портала «Мой ГОРОД» изучила предложения на электронной бирже труда.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Всего на сайте enbek.kz
размещена 21 тысяча объявлений на более чем 70 тысяч вакансий. Для сравнения, на одной из самых известных площадок HH.kz размещено 29 805 объявлений.
На ЗКО приходится 1 077 объявлений на 5 736 вакансий. Наибольшее количество вакантных мест на предприятиях Уральска и Бурлинского района.
Больше всего объявлений (222) предлагает работу, не требующую квалификации. Также, судя по объявлениям, в регионе востребованы специалисты в области образования, медицины и энергетики. Наименее востребованные - в области туризма, науки и юриспруденции.
Что касается требований к образованию, то в большинстве объявлений (293) работодатели требуют от соискателей только школьного образования. В 291 предложении о работе необходимо наличие высшего образования. В девяти объявлениях о вакансиях достаточно и дошкольного образования.
Самую высокую зарплату
предлагает нефтесервисная компания. За позицию инженера-механика
претенденту готовы предложить от 600 до 798 тысяч тенге. Требования соответствующие: не менее семи лет опыта работа, высшее образование и высокий уровне владения казахским, русским и английским языками.
На второй строчке самых высокооплачиваемых вакансий - акушер-гинеколог
в Жангалинскую районную больницу. Кандидат должен закончить вуз, но может не иметь опыта работы. К окладу 500 000 тенге прилагается бесплатное проживание.
Также полмиллиона тенге предлагает ТОО в Аксае за временную позицию
руководителя группы по надзору за строительством на участке строительства нового завода.
Наименьшая зарплата
- 42 500 тенге. Таких вакансий девять, среди них: дворник, подсобный рабочий, уборщик и делопроизводитель (в Областном онкодиспансере).
Чуть больше, 58 340 тенге, школа Шаған в Теректинском районе предлагает учителю физики
. Правда, вакансия идёт по программе
«Первое рабочее место», не требующей опыта работы.
В уральский ясли-сад требуется воспитатель
, ему предлагают 60 тысяч тенге. При этом кандидат должен иметь опыт работы и целый ряд личных качеств: адаптивность, ответственность, самостоятельность, системное мышление, умение быстро принимать решения, доброжелательность, мотивированность, творчество и креативность. И эти же 60 тысяч тенге можно получить на должности уборщика в школе
.
Ещё одна интересная вакансия - инспектор по авиационной безопасности
в аэропорту. Специалисту, отвечающему за безопасность, необходимо иметь только 11/12 классов образования, опыт не требуется. Оклад - 65 000 тенге. Как в анекдоте: какая зарплата - такой и специалист.
Самая распространённая зарплата в регионе, согласно вакансиям, - от 42 500 до 70 000 тенге. Всего в 34 предложениях прописан оклад более 300 тысяч тенге. Тем временем в Бюро национальной статистики уверяют, что среднемесячная номинальная заработная плата одного казахстанского работника в феврале 2022 года составила 272 968 тенге.
