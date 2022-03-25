Дающая подзатыльники воспитательница детского сада попала на видео
Инцидент произошёл в частом детском саде города Абай Карагандинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Один из родителей прислал видео с камер видеонаблюдения в Instagram-паблик skandal_krg. Воспитательница дошкольного учреждения даёт малышам подзатыльники.
В отделе образования Абайского района объяснили, что инцидент произошёл в частном детском саду «Әдемі».
- Он не является подведомственным отдела образования Абайского района. Частный сад открыт в феврале 2021 года на 550 мест. По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения будут приняты необходимые меры, - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
