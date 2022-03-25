В Уральске отчим насиловал падчерицу - общественники фонда «НеМолчиKZ»
Девочка сообщила о нескольких актах насилия в извращённой форме, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
О вопиющем случае на своей странице в Facebook написала руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари. По её словам, отчим неоднократно насиловал падчерицу, причём впервые это сделал, когда супруга уехала в роддом рожать ему дочь.
– Девочка сообщила о нескольких изнасилованиях в извращённой форме, при этом младшая сестра оказалась невольным свидетелем и подтвердила, что видела момент насилия. Врачи зафиксировали травмы заднего прохода, а полиция не берёт его под арест в ожидании судебно-медицинской экспертизы. Сейчас он находится в заключении за езду в нетрезвом состоянии, так совпало, его задержали на 15 суток, но на днях срок задержания истечет, он вернётся домой и дальше что? - недоумевает правозащитница.
Дина Тансари опасается, что выйдя на свободу, мужчина может убить мать девочки, ведь за неоднократное изнасилование малолетней ему грозит от 20 лет до пожизненного срока, а за убийство матери ребенка от восьми до 15 лет.
– Что выберет преступник? Уйти на зону педофилом или убийцей? Что прикажете делать девочке? Я даже боюсь подумать, что он может сделать с детьми, ведь есть ещё и ребёнок-свидетель! В Уральске очень много подобных дел, когда педофилы расхаживают на свободе, насильников не задерживают, а потерпевшие живут в страхе, достаточно вспомнить все последние громкие кейсы и станет понятно, что полиция Уральска так работает, такие у нее методы. Почему-то она лояльна к преступникам! - заключила Дина Тансари.
Кроме этого общественница добавила, что женщина записала признание дочери на видео и на это невозможно смотреть без слёз.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.
– В рамках досудебного расследования назначены и проводятся ряд экспертиз. По результатам заключения экспертиз будет дана правовая оценка, - сообщили в ведомстве.
