- Мужчина пояснил, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населённого пункта, - рассказали в ведомстве.

Фото из архива "МГ" Видео из села Шамалган распространилось в. На кадрах видно, как труп крупной собаки привязали к бамперу автомобиля и везут на дороге. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области, что ролик был снят 24 марта. Водителя внедорожника - 56-летнего мужчину задержали.Показания задержанного стражи порядка всё же проверят.