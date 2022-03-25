Спустя две недели после резкого повышения цен на сахар ажиотаж прошёл. Однако цены стали «кусачими», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Две недели назад в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар
. Тогда чиновники Уральска заявили, что массовой скупки
продуктов на рынке нет и призвали население не создавать искусственный ажиотаж, поскольку это может вызвать необоснованный рост цен. Однако рост цен произошёл, причем раньше ажиотажа, вот только обоснованный он или нет, вопрос остался открытым.
24 марта корреспонденты «МГ» проехались по небольшим магазинам, рынкам и супермаркетам города. Сахар есть - но не везде.
В супермаркете "Анвар" он стоит 336 тенге за пачку (в пачке 800 граммов
). В одном из магазинов сети «Алтындар» сахара не оказалось. В мелких магазинчиках «у дома» цена на сахар варьируется от 400 до 600 тенге за килограмм. На центральном рынке сахар продают по 550-600 тенге за килограмм.
Продавцы отмечают, что покупательская активность на сахар гораздо ниже, чем была буквально неделю-две назад.
- Сейчас его берут по килограмму, не более того. Такой дорогой, он, наверное, и не нужен, - отметила продавщица на рынке Гуля. - Мы продаём сахар, привезённый из России. Стоит 550 тенге за кило. Понимаем, что дорого. Люди на нас ругаются, а куда нам деваться, мы лишнего не набавляем.
Между тем 19 марта в акимате ЗКО состоялось заседание, на котором чиновники доложились о ситуации по сахару в области, провели мониторинг цен и выяснили, на сколько цены подскочили.
Так, по данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО на 19 марта, средняя ц
ена на сахар за неделю выросла с 343 до 559 тенге за килограмм.
- За неделю объем продаж сахара в торговых сетях вырос в 4-5 раза. Рост цен на сахар обусловлен удорожанием отпускной цены поставщиков данного продукта, так цена поднялась с 320 тенге до 420 тенге за килограмм (последствия временного запрета на экспорт зерна и сахара из РФ в страны ЕАЭС). В области имеется запас в количестве 120 тонн, в торговых сетях и у оптовых поставщиков. В целях стабилизации цен на сахар подписан договор между «АО «НК «Продкорпорация» и крупными оптовыми поставщиками области (ТОО «Шанс» и ИП «Сабирова») по закупу сахара в объеме 136 тонн. Данный объем планируется реализовать в торговых объектах Уральска и районах области. Также направлен запрос на закуп дополнительного объема сахара, - говориться в докладе управления предпринимательства ЗКО.
Из доклада стало известно, что анализ цен на социально значимые продовольственные товары по Уральску показал, что сахар с 10 по 15 марта этого года повысился в цене (средневзвешенная розничная цена
) на 63% (с 343 по 559 тенге за кило)
, а с начала года (мониторинг проводился 7 января 2022 года) повысилась на 77% (с 315 до 559 тенге за кило).
По данным управления сельского хозяйства ЗКО, в области наблюдается высокая зависимость от завоза таких продуктов как соль, рис, гречневая крупа и сахар. Эти товары не производятся в ЗКО.
К слову, 10 марта управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен отметил, что в стабфонде
закончились сахар и крупы, их планировали закупить
. 24 марта Мейрбек Нуркен пояснил, что сахар в стабфонд ещё не закупили, но они планируют это сделать.
Напомним, ранее в социальных сетях появились видеоролики, где казахстанцы из разных городов в миг опустошают полки магазинов с сахаром
. Отметим, что основными импортерами сахара в Казахстан являются Россия и Беларусь. В РФ на тот момент сахарный песок подорожал
до 80-90 рублей за килограмм, хотя ранее стоимость не превышала 56-60 рублей за кило.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.