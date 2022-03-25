Она дошла до канатной дороги горнолыжного курорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан вернулся в «жёлтую» зону Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 марта, в 10:43 в бассейне реки Котырбулак произошёл самопроизвольный сход снежной лавины. Она дошла до канатной дороги курорта Pioneer.
- Работа канатной дороги по рекомендации «Казселезащиты» приостановлена с 15 марта, в гостинице посетителей нет. Предварительно жертв, пострадавших и разрушений нет. Для уточнения объёма лавины к месту направлены сотрудники «Казселезащиты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
 
17 марта там уже сходила лавина, снежная масса дошла до хозяйственной постройки Pioneer.