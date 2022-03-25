Она дошла до канатной дороги горнолыжного курорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 25 марта, в 10:43 в бассейне реки Котырбулак произошёл самопроизвольный сход снежной лавины. Она дошла до канатной дороги курорта Pioneer.
- Работа канатной дороги по рекомендации «Казселезащиты» приостановлена с 15 марта, в гостинице посетителей нет. Предварительно жертв, пострадавших и разрушений нет. Для уточнения объёма лавины к месту направлены сотрудники «Казселезащиты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
17 марта там уже сходила лавина, снежная масса дошла до хозяйственной постройки Pioneer.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!