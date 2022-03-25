Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 25 марта на 11:00 составил 494.03 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане По сравнению с утренними торгами 24 марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 7.46 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 495.43 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 495-497 тенге, покупают по 493-495 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.