Решение принято единогласно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Маслихат поддержал идею о переименовании Капчагая Фото: wikipedia Переименование города Капчагай в Динмухамед Кунаев обсудили на заседании маслихата.
- На имя акима города поступили инициативные ходатайства о переименовании Капшачая в Динмухамед Кунаев от различных неправительственных организаций - общественные объединения инвалидов «Қамқор жүрек» и «Қапшағай самға», общественное объединение многодетных матерей «Ана сәулесі», Капшагайское городское общественное объединение «Семей полигоны», Капшагайский городской филиал общественного объединения «Русский центр Алматинской области», уйгурский и корейский этнокультурные центры, общественное объединение «Қапшағай жарқын болашақ», партии AMANAT, «Ақ жол», «Ауыл», совет предпринимателей, - пояснили в пресс-службе акимата Алматинской области.
По итогам голосования принято единогласное решение о переименовании города. Ранее президент поддержал переименование Капчагая в Кунаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.