- Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец, - написал Володин.
Минздрав России также опроверг информацию о смерти Жириновского.
- Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, - сообщили РИА Новости в министерстве.
Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали второго февраля с диагнозом COVID-19. С тех пор он находится в больнице.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!