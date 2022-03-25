- Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец, - написал Володин.

- Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, - сообщили РИА Новости в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев Российский сенатор Александр Пронюшкин в своём Telegram-канале сообщил, что в клинике в Москве умер лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. СМИ опубликовали информацию о смерти политика, ссылаясь на Пронюшкина. Позже сенатор сообщение удалил. Следом спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Жириновский жив и врачи ещё борются за его здоровье.Минздрав России также опроверг информацию о смерти Жириновского.Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали второго февраля с диагнозом COVID-19. С тех пор он находится в больнице. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.