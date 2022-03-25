На рынках города цена за пачку бумаги формата А4 составляет четыре тысячи тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Если в начале этой недели уральцы были удивлены тем, что в городе резко подскочила цена
на офисную бумагу, то сегодня горожане пожаловались, что и вовсе не могут найти её. Учительница начальных классов Айгерим говорит, что в течение дня обошла пять магазинов с канцелярскими товарами и ни в одном из них не нашла бумагу формата А4.
– Вчера на работе коллеги говорили, что цена на бумагу повысилась вдвое. Оказывается её вовсе нет нигде. Сегодня обошла два супермаркета и ещё три мелких магазина с канцтоварами, не нашла. Не знаю, как для остальных, но для учителей это реальная проблема, ведь каждый день мы вынуждены распечатывать огромное количество материалов, плюс отчёты. Тем более в начальных классах детям обязательно нужны наглядные материалы, да и тесты они выполняют на листах, - говорит женщина.
Учитель-предметник в старших классах уральской школы говорит, что у неё в месяц уходит минимум одна пачки бумаги.
- СОРы и СОЧи мы распечатываем для детей, а поскольку в классе 25 учеников, 25 листов как не бывало. Каждый день делаем поурочный план – это как минимум два листа. К детям с пустыми руками не пойдёшь – нужны наглядные материалы, то есть всякого рода карточки для лучшего усвоения материала. Интерактивная доска есть не в каждой школе. И отчёты мы также сдаём в бумажном виде, конечно, их стало меньше, но они есть, - рассказал педагог.
Между тем в управлении образовании не видят в этом проблему. В ведомстве заявили, что сейчас педагогам намного сократили бумажную работу и большинство отчётов сдаются в электронном формате.
Корреспонденты «МГ» проехались по торговым точкам и убедились, что в большинстве из них действительно нет в продаже офисной бумаги формата А4. Продавец-консультант крупного магазина канцелярских товаров Abdi отметил, что бумагу они закупают из России.
– Бумаги в продаже нет с прошлой недели. Когда ждать поступления, мы не знаем. Предыдущий завоз мы продавали по 1 520 тенге. Когда будет следующий, мы сказать не можем, да и по цене пока ничего не понятно, - говорит продавец.
Офисной бумаги не оказалось и в крупном гипермаркете «Алтындар» и в мелких магазинах канцелярских товаров. В свободном доступе она оказалась лишь на рынке, но цена за пачку бумаги формата А4 марки «Снегурочка» и SvetoCopy здесь достигает четырёх тысяч тенге. Торговцы говорят, что неделю назад они продавали её по 1 600 - 1 700 тенге.
– Неделю назад цена повысилась до двух тысяч тенге, сегодня уже четыре тысячи тенге. Нам привозят оптовики, они подняли стоимость, объяснили тем, что из России нет завоза, - говорит продавец канцелярских товаров Алтынбек.
В управлении предпринимательства по ЗКО сообщили, что офисная бумага не относится к перечню социально значимых товаров и ведомство не проводит мониторинг цен на неё.
– Есть 19 наименований социально значимых продуктов, цены на них мы мониторим и делаем анализ. Офисная бумага не относится к ним, - подчеркнули в ведомстве.
По данным Telegram-канала «Новости торговой политики KZ
», за прошлый год объём импорта бумаги в Казахстан составил 51 тысячу тонн на сумму 62,5 миллиона долларов. Основными поставщиками бумаги в Казахстан в 2021 году были Россия – 31,3 тысячу тонн (61%), Турция – 15,1 тысяч тонн (30%) и Китай – 4 тысячи тонн (8%). Также мы получаем бумагу из Польши, Тайланда, Финляндии, Латвии, Австрии и других стран.
