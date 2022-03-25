- Не смогла в магазине в районе остановки «Урал» картой Kaspi расплатиться, говорят, что только карту «Сбербанка» принимают, ну или наличные. Как так? Я понимаю, санкции. Но мы тут причём? Могли же владельцы магазинов за это время pos-терминалы поменять? - говорит жительница города Олеся.

- Зарплата падает на карту «Сбербанка». Денег обычно не снимал, картой везде расплачивался. Вот и на этот раз также. Вчера заехал на АЗС «Нефтэк» в районе первого училища и не смог оплатить картой «Сбербанка». Кстати, перевести на карту другого банка тоже не получилось, пришлось ехать и снимать деньги и именно с банкомата «Сбера». Бухгалтер сказала, что с апреля наша компания переходит на обслуживание другого банка, - рассказал Эльдар.

- Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard, работа наших карт будет частично ограничена: карт MasterCard – с 18 марта, карт Visa – c 20 марта 2022 года. Мы не прерываем отношения с нашими партнёрами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов. Важно отметить, что все карты СберБанка (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Карты СберБанка продолжают работать на территории Казахстана в полном объёме в сети СберБанка – оплата в POS-терминалах СберБанка, получение наличных в банкоматах СберБанка, а также платежи за услуги в мобильном приложении Sber KZ, - говорится в сообщении банка.

- Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard, совершить перевод с карты другого банка на карту нашего банка не получится, - пояснили они.

«Временно к оплате только карты «Сбербанка», «Безналичный расчёт картой «Сбербанка» не принимается» - всё чаще такие объявления появляются в магазинах и на заправках Казахстана. С проблемой столкнулись и уральцы.Уралец Эльдар столкнулся с обратной проблемой – на АЗС не приняли оплату картой «Сбербанка».Между тем на странице «СберБанка Казахстан» в Instagram опубликована информация об изменениях в работе карт данного банка.Также клиентам предложили подать заявки на открытие карт платежных систем МИР и China Union Pay. Кроме того, на вопрос комментаторов в банке сообщили, что «в POS-терминалах и банкоматах банка по-прежнему можно оплачивать и получать наличные средства с карт, выпущенных СберБанком, а также Union pay и МИР. С 18 марта обслуживание карт Visa/ MasterCard иных банков ограничено». На вопрос, смогут ли клиенты перевести деньги на карту «СберБанка» с карты других банков, консультанты ответили отрицательно.В ЗКОФ «Национальный банк РК» пообещали проверить информацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.