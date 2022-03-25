Российская авиакомпания возобновляет рейсы в Казахстан с седьмого апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пассажир авиарейса Алматы-Уральск устроил дебош в самолете Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay На сайте перевозчика сообщается об открытии продажи авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
- Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска, - отметили в авиакомпании.
Полёты будут осуществляться на бортах Superjet 100. Перелёты начнутся:
  • с 7 апреля – в Нур-Султан и Актобе,
  • с 8 апреля – в Алматы и Актау,
  • с 9 апреля – Атырау.
С восьмого апреля «Аэрофлот» приостанавливал выполнение всех международных рейсов.