Российская авиакомпания возобновляет рейсы в Казахстан с седьмого апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay
На сайте перевозчика сообщается об открытии продажи авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
- Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска, - отметили в авиакомпании.
Полёты будут осуществляться на бортах Superjet 100.
Перелёты начнутся:
с 7 апреля – в Нур-Султан и Актобе,
с 8 апреля – в Алматы и Актау,
с 9 апреля – Атырау.
С восьмого апреля «Аэрофлот» приостанавливал выполнение всех международных рейсов.
