Оно вступает в силу со дня подписания - 25 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Подписано новое постановление главного санитарного врача Казахстана. Согласно документу, отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. Также сохранён рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах. С полным текстом постановления можно ознакомится по ссылке. Напомним, отменить требование об обязательном ношении масок в помещениях предложила МВК по нераспространению коронавируса. Также в Казахстане расширили список категорий, кто может вакцинироваться препаратом Pfizer.