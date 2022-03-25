– Во время обыска по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты 84 таблетки белого цвета, 15 пластинок препарата «Трамадол», 23 флакона «Тропикамида» и шесть флаконов капель «Мидакс». Изъятые препараты направлены на экспертизу. В последующем материал будет передан в департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗРК по ЗКО, для дальнейшего принятия законного решения, - сообщили в полиции.Следует отметить то, что эти препараты не являются наркотиками. Нарушителям грозит лишь административная ответственность. Справка: Трамадол — психотропный опиоидный анальгетик, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект. Применяют при острой и хронической боли различной этиологии. Тропикамид− глазные капли которые используются в офтальмологии для исследования глазного дна, определения рефракции методом скиаскопии, а также при воспалительных процессах. Также глазные капли в последнее время активно используют наркоманы для инъекций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
