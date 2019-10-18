Как спасти Урал от обмеления

Экологическая обстановка на реке Урал с каждым годом ухудшается все больше и больше. Третья по протяженности река Европы мелеет на глазах, теперь ее можно в некоторых местах нашей области не переплыть, а перейти. От этого появляется ряд очень серьезных проблем. Также из-за спада уровня воды в Уральске не первый раз отключают водоснабжение. Теперь повис вопрос: не повторит ли Урал судьбу Арала? Сколько будут продолжаться проблемы с питьевой водой у жителей ЗКО? И как решить проблему обмеления реки? По словам главного гидротехника ЗКФ РГП «Казводхоз» Шынболата Ермагамбетова, река Урал является т