Как спасти Урал от обмеления

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Экологическая обстановка на реке Урал с каждым годом ухудшается все больше и больше. Третья по протяженности река Европы мелеет на глазах, теперь ее можно в некоторых местах нашей области не переплыть, а перейти. От этого появляется ряд очень серьезных проблем. Также из-за спада уровня воды в Уральске не первый раз отключают водоснабжение. Теперь повис вопрос: не повторит ли Урал судьбу Арала? Сколько будут продолжаться проблемы с питьевой водой у жителей ЗКО? И как решить проблему обмеления реки? По словам главного гидротехника ЗКФ РГП «Казводхоз» Шынболата Ермагамбетова, река Урал является т
Экологическая обстановка на реке Урал с каждым годом ухудшается все больше и больше. Третья по протяженности река Европы мелеет на глазах, теперь ее можно в некоторых местах нашей области не переплыть, а перейти. От этого появляется ряд очень серьезных проблем. Также из-за спада уровня воды в Уральске не первый раз отключают водоснабжение. Теперь повис вопрос: не повторит ли Урал судьбу Арала? Сколько будут продолжаться проблемы с питьевой водой у жителей ЗКО? И как решить проблему обмеления реки?
По словам главного гидротехника ЗКФ РГП «Казводхоз» Шынболата Ермагамбетова, река Урал является трансграничной и протекает по территории Российской Федерации и Республики Казахстан.
- Урал начинается в республике Башкортостан, ее протяженность составляет 2428 км. Водосборная площадь бассейна составляет 237 тысяч км?. По территории Российской Федерации протекает через Республику Башкортстан, Челябинскую и Оренбургскую области общей протяженностью 1379 км. По территории Республики Казахстан протекает через Западно-Казахстанскую и Атыраускую области общей протяженностью 1049 км, - отметил Шынболат Ермагамбетов.
Стоит отметить, что река Урал зарегулирована только в верховьях. Кроме этого в бассейне реки Урал имеются около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями и более 3100 земляных плотин на малых реках, которые задерживают в многоводный год до 40—50%, а в маловодный год до 85% весеннего стока.
Причины обмеления реки
По мнению гидротехника ЗКФ РГП «Казводхоз», первичными причинами деградации речной системы являются естественные процессы такие как механическое разрушение русла, в результате непрерывного течения поверхностных вод. Негативными последствиями этого является берегоразрушение, заиление и другие изменения русел рек, влекущие за собой и экосистемные изменения.
- Другой причиной является технология ведения хозяйства на водосборе и акватории по использованию их ресурсов. Это приводит к загрязнению поверхностных вод недостаточно очищенными сточными водами предприятий и населенных пунктов. Крайне низка экологическая культура населения, проживающего в городах и селах, расположенных вдоль берегов реки, - отметил проблемы Шынболат Ермагамбетов. - Для решения данной проблемы, необходимо внимательно изучить формирование стока в верхнем течении, начиная от истока и всей гидрографической сети, включая реку Сакмара, к тому же обосновать аккумулирование водных ресурсов в ряде водохранилищ.
Между тем, в бассейне Урале создано 13 водохранилищ объемом более 10 млн м3, 39 водохранилищ с площадью акватории более 1 квадратного км и 886 прудов только в Оренбургской области.
- Являясь источником безвозвратных потерь воды для бассейна, в маловодные периоды, такая зарегулированность может оказывать чрезвычайно заметное влияние на стоковые характеристики в целом по бассейну Урала. В связи с этим стоит задача провести инвентаризацию всех искусственных водоемов, обосновать их существование и возможно уменьшить безвозвратные потери, - сказал Шынболат Ермагамбетов.
Проводится выборочная очистка русла Чагана
К слову, Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система – одна из крупнейших в Республике Казахстан, находится в центральной части Западно-Казахстанской области.
- Орошение и обводнение Урало-Кушумского массива осуществляется за счет уральных вод, поступающих самотеком в протоку Чаган и Кушумский канал. Проток Чаган является по существу водозаборным каналом. Водный режим протоки Чаган в последние годы не всегда обеспечивает водой Урало-Кушумскую систему. Это связано не только с колебанием водности реки Урал, но и с наличием затонувших стволов деревьев, пней и коряг, разрушенных старых мостов, заилением русла, которые по своему высотному положению образованных за счет наносов ограничивают пропускную способность русла и поступление воды из Урала. В связи с чем, Западно-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» начато работа по выборочной очистке русла протоки Чаган, - пояснил Шынболат Ермагамбетов.
20 лет изучаю проблемы Урала
Все с теми же вопросами - о причинах катастрофической ситуации с Уралом - мы обратились к председателю ОО «Эколого-туристское движение «Бізді? Жайы? - Наш Урал» Елене Тарасенко.
Стоит отметить, что этому общественному движению более 20-ти лет, и на протяжении этого времени руководитель провела большую работу по изучению экологических проблем реки Урал. Она отметила, что четкую картину по состоянию всей реки никто не даст, поскольку на ней расположен целый ряд регионов.
- Начнем с того, чем «питается» река Урал? В первую очередь ее формируют паводковые воды, талые снега, горные ледники, а также за счет подземных источников. На реке построено три водохранилища. Одно из мощнейших – Ириклинское, запущенное в 50-х годах прошлого века в качестве гидросооружения, оно было очень важным и нужным, поскольку разливы Урала - реки с непредсказуемым характером - тоже надо было регулировать. В среднем и нижнем течении реки водохранилищ не имеется, так как, в свое время посчитали, что они навредят нерестилищам осетровых. Рыба тогда была еще в изобилии, - говорит Тарасенко. - И как бы не ругали советские времена, стоит подчеркнуть, что в те годы действия регионов на реке Урал четко регулировались.
Елена Тарасенко напомнила, что при Союзе функционировал специальный комитет непосредственно по вопросам, связанным с рекой Урал. В него входили все первые руководители министерств, областей и управлений. Обсуждалось и решалось все – что можно делать и что нельзя. Однако с развалом СССР нет четкой координации и согласованности как с казахстанской, так и с российской стороны.
- Сейчас приходится слышать очень много дилетантских рассуждений о сложившейся ситуации. Но на мой взгляд, сформировавшийся за долгие годы работы, единственный выход на данный момент – это немедленное объединение усилий всех заинтересованных сторон, - считает Тарасенко. - Чем дальше мы тянем, тем больше усугубляется проблема и сложнее будет ее разрешить.
Найти пути спасения реки
По ее словам, раньше существовало множество преград, препятствующих объединению усилий со всех сторон. Мешали бюрократически барьеры, длительные процедуры согласования, недопонимания и разногласия, частая смена кадров и еще множество других факторов. Так, например, реку Урал равно как и другие водоемы РК в разное время перебрасывали из ведомства в ведомство: то в министерство охраны окружающей среды, то в минсельхоз, а теперь в недавно созданное министерство экологии, геологии и водных ресурсов. Между тем, исполнение международных обязательств по воде вообще курировало министерство энергетики.
Кстати, о международных обязательствах. В 2006 году в Уральске состоялась встреча президентов Казахстана и России, Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, посвященная, в частности, проблемам Урала, где впервые был поднят вопрос о состоянии бассейна реки. С этих пор начался переговорный процесс. В 2017 году, Урал признали экосистемой и подписали важный межправительственный документ - «Соглашение по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал». Создана межправительственная комиссия.
- Переговорные процессы затяжные, занимают очень много времени и сил. Этому также способствует частая смена ответственных лиц и структур. А проблемы остаются. Впрочем, сейчас барьеров почти не осталось, осталось найти пути спасения реки. Но, пока во всех этих совещаниях не будут участвовать лица, которые принимают решения и несут ответственность за неисполнение выработанных рекомендаций, толку не будет, - подчеркнула Елена Тарасенко. - Мы много раз поднимали вопрос о том, что происходит несанкционированное строительство мелких водохранилищ. Не на самом Урале, а на притоках. На той же Сакмаре, например, есть водохранилища местечкового предназначения. Существуют также искусственные плотины и много преград из заброшенных заржавевших трубопроводов как на дне, так и над водной поверхностью. Вокруг них огромные наносы.
Елене Тарасенко отметила, что в последние годы также прекратились плановые работы по очистке русла.
- Наряду с этим, никто не следит за состоянием многочисленных ручьев пойменных лесов, никто не чистит протоки, а чем ниже по течению в сторону Каспия, тем больше наблюдается фактов несанкционированного либо нерегулируемого забора воды, - перечислила Тарасенко. - Урал нельзя воспринимать просто как реку. Это сложнейшая экологическая трансграничная система. И мы требуем скоординированных действий в решении этих проблем. Причем рассчитываем, что уже в этом году будет сделан первый шаг в формировании объединенных институциональных механизмов. Если раньше были отговорки, что нет правового поля, то теперь оно есть. Существуют также международные обязательства, водная конвенция ЕЭК ООН, согласно которым, в частности, все вышележащие водопользователи должны согласовывать свои действия с нижележащими. Поэтому нужно срочно выработать механизм взаимодействия.
50 лет на воде, но такого еще не было
Владимир Самсонов с молодости работает на воде, начинал когда-то капитаном, но уже более 20 лет руководит судоремонтной компанией.
Директор Уральского судоремонтного завода сразу обозначил проблемы, связанные с обмелением Урала.
- Мы не можем пользоваться судоподъемным сооружением - слипом. Если объяснить, то это такой процесс, когда тележка входит в воду, на него ставится судно и после чего его подымают на берег. Сейчас тележка заходит, а вот судно установить невозможно, совсем мало воды. Это в первую очередь несет нам убыток, потому что приходят теплоходы на ремонт с Атырау, а мы их не можем поднять на слип, работа отпадает. Эта проблема у нас возникает ежегодно. Наша организация в этом году занималась строительством моста в поселке Чапаево. На сколько Урал обмелел можно посмотреть наглядно, если два теплохода до Чапаево должны идти по воде 12 часов по времени, то у нас по обмельченному Уралу они шли неделю, теперь представьте, во сколько раз увеличились наши затраты, - говорит Владимир Самсонов.
По мнению Владимира, в области уже течет не Урал, а Сакмара.
- Потому что сброс с Ириклинского водохранилища 15 или 30 кубов всего лишь. Это нет ничто, и чтобы поддерживать у нас нормальный уровень воды, должны скидывать хотя бы 100 кубов. Мы видим, что у них тоже нет воды и существуют свои проблемы. Я уже 50 лет работаю на воде и знаю не со слов, а сам наблюдаю, что сейчас Урал обмелел, потому что нет воды, она ушла в пойму. Вот вы пройдетесь по ним, где-то они высохли совсем, где-то уровень упал на 2-3 метра, а это очень много. Ведь Урал питается за счет них, весной вода заполняется, а когда уходит, в поймах остается. Уровень воды поддерживается за счет грунтовых вод. Пойма сухая соответственно в Урале ничего нет. Надо пойму заполнить, - заявил Владимир.
Дачникам не хватает воды для полива
Директор судоремонтного завода отметил, что на всем протяжении Урала есть притоки и основные из них это Илек, Сакмара, Чаган.
- Кроме Сакмары, все они зарегулированы. А те маленькие притоки, которые есть, они отшнуровались от Урала. Вот к примеру Учужный затон, отшнуровался, нашим местным дачникам не хватает даже воды для полива. Если раньше его чистило наше пароходство, все притоки расчищали, чтобы вода зашла, то сейчас все забросили. Я часто читаю в печати, что надо чистить Урал, да не его надо чистить в первую очередь, а притоки, - заверил руководитель судоремонтного завода. - А Урал от чего чистить, представьте это просто большой ручеек, раз образовался заторчик, вы его убираете и вода сверху стекает дальше. Вот теперь предположите если мы на протяжении всего Урала почистим все перекаты, то он вообще стечет и воды не будет. Ведь эти перекаты подпирают воду и не дают ей сходить полностью. И когда раньше было судоходство, для того чтобы перекат разработать, туда выезжала изыскательская партия и они изучали течение, направление течения, сколько можно прорыть, потому что если его совсем уберешь вылезет следующий перекат, и это может длиться до бесконечности. В те времена все изучали и определяли сколько нужно почистить, чтобы просто проходило судно и чтобы верхний перекат, который перед ним тоже не обсох. Это не так все просто. Я всегда говорю, что копать можно бесконечно, а воды как не было так и не будет.
Когда появится вода в Урале?
Владимир Самсонов считает, что основная проблема - нет воды в пойме, вот как она там будет и в Урале вода появится.
- Для этого нужно расчищать все это дело и ставить небольшие шлюзы, чтобы весной открывать их, как только заходила вода - закрывать, то есть таким образом, удерживать воду. На мой взгляд, это решение правильное. Очень часто на тему проблем Урала у нас проходят совещания и семинары, да это все обсуждается, а никто ничего не делает. И как начинать это все, тоже никто не знает. На мой взгляд не перекаты чистить нужно, а притоки. Пусть на это уйдет 5-6 лет. Для этого нужно делать изыскания, определять где течение, где низина, делать съемки и ведь это можно поручить одной организации, снабдить техникой и до границы с Атырау все это сделать, и в России тоже, чтобы сделали на своих участках. Урал нужно только чистить от карчей ( прим.авт. – так называют затонувшие коряги). Потому что как в 80-е годы закончилось пароходство, его никто не чистил. Если карча легла, а за ней образуется песок и ил. Посмотрите раньше не было ни одного камыша на Урале, а сейчас все заросло. Я даже не могу сказать во что превращается Урал, - говорит Владимир.
Он отметил, что самый дешевый это водный транспорт.
- Не надо строить дорогу, класть асфальт, обслуживать, ведь это естественный природный путь. На баржах можно перетаскивать какие угодно груза, металлоконструкции, строительные материалы и многое другое. Есть к примеру баржа 600 тонн и 1000 тонн. Это сколько КамАЗов понадобится для этого груза, - пояснил Владимир.
Можем остаться без воды
Руководитель ТОО «Батыс су арнасы» Каиргалий Имашев рассказал, что 17 августа этого года из-за спада уровня воды на реке Урал большая часть жителей Уральска остались без водоснабжения.
- В реке, где установлены водозаборные насосы снизилось давление подачи воды по городу на 0,8, при норме 2-2,2. После спада уровня давления воды был подключен резервный водозаборный насос. Затем были проведены работы по углублению основных насосов. Обмельчание реки Урал является одной из основных причин снижения давления, - подытожил Каиргалий Имашев.
Руководитель ТОО «Батыс су арнасы» также отметил, что в целях водообеспечения потребителей водой в дневное время суток, было принято решение о снижении давления воды в сетях в ночное время.
- В связи с увеличением водопотребления на двух источниках обеспечивающий город происходит большой разбор воды, из-за этого не успевают заполняться резервуары чистой воды. Недазобор воды до нужного уровня в резервуарах, приводит к нарушению цикла водоснабжения, - сказал Каиргалий Имашев.
18 сентября руководство АО "Жайыктеплоэнерго" попросило уральцев снова запастись водой, так как будут проводится работы, для того чтобы в дальнейшем обеспечить водоснабжением город.
- Все мы знаем, что уровень воды в Урале упал и он продолжает падать, то есть такого низкого уровня воды за последние 10 лет не было. Всех это беспокоит. Как оказалось, баржа на той меже, что ее необходимо отодвинуть дальше, а чтобы ее отодвинуть, необходимо остановиться. То есть, когда водозабор не стал возможным, мы переключились на эту баржу. Теперь ждем дождей, чтобы уровень воды поднялся в Урале и мы перейдем в режим, в котором и работали раньше, - рассказал советник генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов.
Необходимо повысить тариф на воду
Глава региона также без внимания не оставил эту проблему. На встрече с журналистами Гали Искалиев отметил, развитие животноводства напрямую зависит от нашей реки Урал.
- В этом году самая большая проблема обмеление Урала. Нынешний показатель самый критичный, за последние 50 лет. Министерству мы показывали эту проблему. По поручению премьер-министра, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, специально созданная комиссия побывали в Республике Башкортостан. Я разговаривал с новым губернатором Оренбургской области. Там тоже плачевная ситуация с рекой Урал, наша делегация в этом убедилась. Решили, что надо обращаться к руководству наших стран с предложением разработать межгосударственную программу по спасению Урала, иначе нельзя, - отметил глава области.- Для решения этой проблемы нужна помощь правительства. Но в министерстве нам сказали, что это потребует больших инвестиций, ремонт девяти магистральных каналов обойдутся недешево. Если будем привлекать частные инвестиции, то необходимо будет поднять тариф за воду. Владельцы крестьянских хозяйств должны понять, что прежнего тарифа не будет. Сейчас они платят 28 тиын за 1 кубический метр воды. Но в любом случае тариф должен быть выгодным для всех.
К слову, в пределах утвержденных тарифов ДКРЕМ по ЗКО повышение тарифов на воду не предусмотрено до 2021 года.
Три года назад в Западно-Казахстанской области было выделено 230 миллионов тенге на работы по очищению и углублению реки Урал, при этом средства были выделены из республиканского бюджета. Уральский филиал обслуживал 623 км от поселка Рубежка до Индера. Корреспонденты "МГ" связались с Оренбургским ученым, он считает, что расчистка русла реки Урал – бесполезное занятие.
Оренбургский ученый, доктор географический наук, академик РАН высказал свою позицию по поводу состояния реки Урал. Александр Чибилев напомнил, что у этой реки бывают маловодные годы, и что высокий паводок – возможен в будущем. Александр Чибилев сказал следующее, что специфика Урала в том, что это река с неравномерным стоком.
- Так, например, в 1922 году Урал дал 33 кубических километров воды за год, а в 1933 году всего 1,5 куб. километров воды. Видите, какая разница? В 1957 году было 24 кубических километров воды, а в 1967 году всего 2,5 куб. километров. Маловодные годы регулярно повторяются, возникают такие ситуации, как в этом году. Конечно, оказывают влияние безвозвратные потери воды на водосборной площади: водохранилище, сельское хозяйство, водопотребление. Нам необходимо нашу экономику и сельское хозяйство адаптировать к маловодным годам, - отметил Александр Чибилев.
По его словам, Ириклинское водохранилище может влиять на реку Урал в низовьях на 10-12%.
- Конечно, оно срезает главное достоинство реки Урал – весеннее половодье. Чтобы набрать Ириклинское водохранилище, понадобилось 7 лет. Это водохранилище служит Уралу, например, в зимний и летний периоды времени в него поступает 6 кубометров в секунду, а сбрасывает оно 15 кубометров в секунду. А весеннее половодье – это главное условие существования реки. Вся экосистема Урала подчинена весеннему половодью, - считает Александр Чибилев.
А вот чистить дно реки ученый не рекомендует.
- Эти разговоры продолжаются, особенно наши казахстанские коллеги настаивают на дноуглубительных работах. Смотря от чего чистить. От того, что мы туда накидали, от отходов человека – я согласен. Дно реки – это почва, это среда, где живут различные организмы, я против этого. К тому же, это «мартышкин труд». Следующее же половодье или маловодье всю работу сведут на нет, забив все илом. Эти работы возможны только в том случае, если у нас каждый год будет высокий паводок. Конечно, в пределах городов нужно обустроить и почистить реки, чтобы они восполняли архитектурные и рекреационные функции. Города должны повернуться к рекам лицом, а не оставлять их на задворках. А расчистка Урала – занятие бесполезное, - подметил ученый.
По словам Александра Чибилева, в будущем половодье будет, но для это нам нужно изменить правила эксплуатации водохранилищ, а их все больше и больше.
- Сейчас в бассейне реки Сакмары планируются новые водохранилища. Нужно понять, хотим ли мы восстанавливать экосистему реки Урал, - говорит Чибилев.— Что касается Урала, то есть 4 схемы использования водных ресурсов. В разные годы они были направлены на разные цели. В 20-30 годы прошлого столетия схема использования реки была направлена на гидроэнергетику и водоснабжение промышленных узлов – Магнитогорска и Орска, в 70-е годы была назначена схема на развитие орошения сельских угодий. Сейчас есть еще две схемы: отдельно в России, отдельно в Казахстане. Но это делать нельзя, так как бассейн единый. У нас изначально были антиэкологические схемы использования водных ресурсов Урала.
На вопрос "как чиновники России и Казахстана относятся к проблеме с рекой Урал?" Александр Чибилев ответил следующее:
- Ясно, что Казахстан зависит в этом плане от того, сколько воды поступает к ним из России, и поэтому все беды он связывает с нашей страной. Я хотел бы обратить внимание, что многочисленные семинары по этой теме до сих пор не переведены на научные основы. Сама российско-казахстанская экспедиция выполняла больше общественную роль по привлечению внимания. Там участвовали чиновники, депутаты, молодежь, но научного содержания эта деятельность пока не получила.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА