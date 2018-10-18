Фото из архива "МГ" - Глава государства всегда уделяет особое внимание сфере здравоохранения, что нашло свое отражение в недавно озвученном Послании народу страны. Уже с 1 января по поручению Президента на 20% будет поэтапно повышена зарплата участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Только в Алматы данная мера коснется 1028 врачей участковой службы, чья зарплата составит 199 416 тенге и 2400 медсестер с повышением до 130 766 тенге, - отметил Бауыржан Байбек. Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, от населения продолжают поступать жалобы на качество предоставляемых услуг со стороны медицинских организаций города. Все это является следствием неэффективного менеджмента и непрозрачности данных учреждений. Учитывая это, аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд первостепенных задач, требующих принципиальных и системных подходов. Новому руководству управления поручено пересмотреть составы наблюдательных советов при медицинских учреждениях города с обязательным включением представителей НПО, СМИ и блогеров, при этом исключив их аффилированность. В свою очередь службы внутреннего аудита организаций должны быть напрямую подотчетны только наблюдательным советам. Управлению здравоохранения поручено разработать конкретный механизм по назначению руководителей медорганизаций на конкурсной основе. При этом их деятельность должна быть строго привязана к достигнутым результатам. По словам главы города, нужно создать соответствующие социальные лифты и выбирать руководителей по принципу меритократии. Стоит отметить, что новый руководитель управления начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи. В разное время работал главным врачом в детской инфекционной больнице города Алматы и станции скорой медицинской помощи города Астаны. До нового назначения возглавлял Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Выпускник Казахского государственного медицинского университета и высшей медицинской школы Ганновера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.