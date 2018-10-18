Заявки вы можете предоставить по адресу: ул.Кердери, 174 или отправить запрос на электронный адрес [email protected] Все заявки будут строго конфиденциальными, и использоваться только для данной программы. Заявка свободна для копирования. По возникшим вопросам по анкете и программе свяжитесь с координатором Айнаш КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ по телефону: 8 701 482 04 70.

Вам необходимо принести с собой: оригинал и копию свидетельства о рождении, копию табеля с оценками за прошлый учебный год, справку о составе семьи, выписки из пенсионного фонда всех работающих членов семьи, справки о безработице, либо инвалидности, пенсии (в зависимости от ситуации), опекунстве.

Программа«English Access Microscholarship Program» реализуется в Уральске консультационно-образовательным центром «Рост» при поддержке посольства США и даёт возможность подросткам 13-15 лет из незащищенных слоев населения с хорошей и отличной успеваемостью в учебе, изучать английский язык бесплатно в течение двух лет. Кроме того, можно развивать себя как личность и как лидер, участвуя в деятельности организации. Программа Access не отправляет ребят в США, но дает большой шанс подготовиться к экзаменам для поступления в престижные учебные заведения Казахстана, участвовать в различных международных программах, открывает возможности для реализаций дальнейших целей, а также дает сертификат об окончании Американской программы и статус Alumni (выпускник американской программы). Набор проходит на конкурсной основе, и программа предполагает ваше дальнейшее добровольное и активное участие в ней.Доставить заявку и прикрепленные документы необходимо не позднее 5 ноября 2018 года до 17.00 по адресу:Внимание! На момент подачи заявки вы должны быть не младше 13 лет и не старше 15 лет. Заявки, предоставленные не в полном объеме, не будут рассматриваться. Полуфиналисты будут приглашены в офис образовательного центра «Рост» на собеседование с представителями посольства США в Казахстане (время, дата и место собеседования будут озвучены позже и только полуфиналистам). В финал пройдут 30 ребят, которые будут учиться в течение двух лет по данной программе. Знание английского языка не обязательно.О прохождении программы будут оповещены только полуфиналисты и финалисты. Координатор программы оставляет за собой право посетить Ваш дом, чтобы удостовериться в предоставленной информации.