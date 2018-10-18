По программе «Нурлы Жер» стоимость 1 кв.м жилья в чистовой отделке составляет 180 000 тенге. Вкладчик Жилстройсбербанка может приобрести жилье по льготный ставке 5% годовых, имея 20% первоначального взноса на депозите. Например, при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 7 млн тенге вкладчику достаточно накопить 1,4 млн тенге. При получении займа на 17 лет ежемесячный платеж составит 66 000 тенге. На данный момент по одному из направлений программы завершается строительство объектов в микрорайоне «Нурсая» и «Береке». В общем будет реализовано 1512 квартир. - Сегодня продукты нашего банка являются самыми востребованными. Так, к примеру, за 8 месяцев мы выдали 62,5% от общей доли ипотечных кредитов. Новоселье в собственном доме отметили 25 888 семей, из них 6 400 – в рамках программы. Без содействия акимата Атырауской области и города Атырау, а также застройщиков эта миссия не воплотилась в реальность, - пояснил директор Атырауского областного филиала Нұрбол Құрман.
К претендентам предъявляются следующие требования: • Наличие гражданства РК или статуса оралмана; • Отсутствие на территории РК жилья на праве собственности в течение последних 5 лет; • Подтверждение платежеспособности.
Дополнительно в рамках программы, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства, для вкладчиков банка будет сдано 90 жилых домов в поселке «Талгайран» и «Зарослый». Приобрести это жилье могут те граждане, кто стоит в очереди акимата на получение земельного участка. Информацию обо всех строящихся объектах по государственной программе можно получить на сайте baspana.kz. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".