К претендентам предъявляются следующие требования: • Наличие гражданства РК или статуса оралмана; • Отсутствие на территории РК жилья на праве собственности в течение последних 5 лет; • Подтверждение платежеспособности.Дополнительно в рамках программы, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства, для вкладчиков банка будет сдано 90 жилых домов в поселке «Талгайран» и «Зарослый». Приобрести это жилье могут те граждане, кто стоит в очереди акимата на получение земельного участка. Информацию обо всех строящихся объектах по государственной программе можно получить на сайте baspana.kz. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Лицензия № 1.2.60/44 от 04.09.2018 г. выдана НБ РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
