Во время большого интервью Egemen Qazaqstan глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и вечного стратегического партнерства.

– Вместе с Председателем Си Цзиньпином мы запустили новое «золотое тридцатилетие» сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году. Во время содержательных переговоров с лидером Китая в Сиане и Пекине мы достигли важных договоренностей и наметили конкретные пути их реализации. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень связей Астаны и Пекина. Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми, - заявил Токаев.

По данным главы государства, взаимный товарооборот демонстрирует беспрецедентный рост. По итогам 10 месяцев 2023 года он достиг 24,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд. Президент отметил, что власти планируют расширить номенклатуру экспорта нашей продукции и увеличить объемы поставок в КНР.

К тому же, Токаев подчеркнул, что Китай традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране уже накоплено 24 миллиарда долларов китайских инвестиций.

– Общая граница с Китаем, выгодное географическое положение Казахстана между Востоком и Западом – все это открывает для нашей страны широкие перспективы для транзита китайских товаров в различных направлениях. В ходе моего участия в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» в Пекине были подписаны такие важные договоренности, как Соглашение по совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и Меморандум по совместному строительству железной дороги «Аягоз – Тачэн». Уверен, они придадут дополнительный импульс развитию транспортно-логистической сферы нашей страны. Казахстан твердо поддерживает китайский мегапроект «Один пояс, один путь», о чем лишний раз свидетельствует мое выступление на форуме в Пекине в октябре прошлого года, - сказал глава государства.

Крайне важное значение имеет вступление в силу безвизового режима между Казахстаном и Китаем. У казахстанцев появилось право свободного посещения этой страны.

– В отношении Китая у нас не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Сейчас Китай – это в высшей степени развитое государство, в том числе в сфере высоких технологий. Это признает весь мир. Поэтому Казахстану крайне важно сотрудничать с нашим восточным соседом, эффективно использовать все преимущества таких дружественных отношений и взаимного доверия, - заключил Касым-омарт Токаев.