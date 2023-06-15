Казахстанцы собрали 200 млн тенге вместе с Kaspi.kz для пострадавших от пожара

Kaspi.kz совместно с Национальной волонтёрской сетью в кратчайшие сроки сделали возможным сбор средств онлайн в мобильном приложении, чтобы все желающие могли внести свой вклад в помощь пострадавшим. За пять дней казахстанцы собрали 165 миллионов тенге для жителей Абайской области.

Kaspi.kz со своей стороны увеличил сумму до 200 миллионов тенге, добавив 35 миллионов для пострадавших от пожара.

Татьяна Миронюк, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтёрская сеть»:

«Мы даже не ожидали такого большого резонанса. Размеры пожертвований были разные. Кто-то перевел 50 тенге с сообщением «От сыночка», кто-то присылал крупные суммы. Часть средств мы направляем на поддержку пожарных, спасателей, на закупку продовольствия и предметов первой необходимости. Ещё часть – на помощь семьям погибших. На оставшуюся сумму планируем открыть депозиты для несовершеннолетних детей погибших. Это восемь ребят, которые смогут по достижении совершеннолетия потратить эти деньги на образование, улучшение жилищных условий или другие важные цели. Спасибо всем, кто откликнулся и помог!»

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Спасибо всем нашим любимым неравнодушным клиентам, которые решили поддержать людей, попавших в беду. Kaspi всегда помогает казахстанцам в сложных ситуациях и не остается в стороне. Соболезнуем семьям погибших и сочувствуем всем, кто пострадал в результате пожара».



