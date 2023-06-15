48-летняя женщина поступила в больницу ночью 14 июня, её переправили санитарной авиацией в больницу Актобе.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Как сообщил руководитель управления здравоохранения региона Рустем Исаев, у пострадавшей термический ожог пламенем всего тела, площадь ожога 3 95% , ожоги II – III степени.

— Крайний тяжёлый ожоговый шок, термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Общее состояние крайне тяжёлое, — сообщили в ведомстве.

После хлопка на КНС в селе Кенкияк в сельскую больницу с ожогами доставили оператора. В акимате области тогда сообщили предварительные данные: работник открыл дверь канализационного сборного пункта и зажёг спичку. По первоначальной версии, оператор не соблюдала меры безопасности.