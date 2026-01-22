Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетісу через суд добился возврата денег жителям региона, пострадавшим из-за плохого качества услуг сотовой связи одного из крупных операторов.

13 января 2026 года Талдыкорганский городской суд поставил точку в деле, которое было возбуждено по коллективной жалобе жителей одного из районов области. Люди долгое время пользовались «семейным тарифом», регулярно платили абонентскую плату — от 11 670 тенге в месяц и выше — и одновременно выплачивали стоимость смартфонов по договору с оператором.

Однако с 10 октября по 19 ноября 2025 года, в течение 41 дня, связь и мобильный интернет работали с перебоями или практически отсутствовали. Несмотря на это, оператор продолжал списывать абонентскую плату в полном объёме.

Отсутствие нормальной связи серьёзно повлияло на жизнь граждан: взрослые не могли полноценно обращаться в госорганы и экстренные службы, а школьники были лишены возможности учиться дистанционно и выполнять домашние задания.

Специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей помогли подготовить претензию оператору. В ответе компания объяснила проблемы отсутствием телекоммуникационной инфраструктуры в районе, однако доказательств того, что абонентов заранее предупредили, представлено не было.

После проверки департамент подал иск в суд на сумму 315 538 тенге, указав, что взимание платы за фактически неоказанные услуги является необоснованным и подлежит возврату. В ходе судебного разбирательства оператор признал требования обоснованными, и стороны пришли к медиативному соглашению, которое утвердил суд.

В итоге жителям региона вернули 234 657 тенге за период некачественного оказания услуг.

В департаменте отметили, что этот случай должен стать сигналом для бизнеса: брать плату можно только за услуги надлежащего качества. Работа по защите прав потребителей в области Жетісу будет продолжена, а жители региона могут рассчитывать на правовую поддержку в подобных ситуациях.