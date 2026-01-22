Заместитель руководителя следственного управления департамента экономических расследований по ЗКО Мадияр Палманов рассказал на брифинге, что информирование населения остаётся одним из ключевых способов борьбы с финансовым мошенничеством.
— В Уральске пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно выдавали микрозаймы без лицензии. В течение пяти лет они работали под брендом «Быстрые деньги» и через сеть филиалов заключили с жителями города около 47 тысяч договоров на сумму более 1,5 миллиарда тенге, — отметил Мадияр Палманов.
По его словам, проценты по займам оформляли как плату за «консультационные услуги». Для этого использовали аффилированную компанию, зарегистрированную на родственника одного из фигурантов. Фактически заёмщики платили 1,5% в день, что в пять раз превышает установленный законом предел — 0,3%.
Уголовное дело направлено в суд.