Нелицензированная сеть микрозаймов в Уральске работала пять лет. Проценты маскировали под «консультационные услуги».

Заместитель руководителя следственного управления департамента экономических расследований по ЗКО Мадияр Палманов рассказал на брифинге, что информирование населения остаётся одним из ключевых способов борьбы с финансовым мошенничеством.

— В Уральске пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно выдавали микрозаймы без лицензии. В течение пяти лет они работали под брендом «Быстрые деньги» и через сеть филиалов заключили с жителями города около 47 тысяч договоров на сумму более 1,5 миллиарда тенге, — отметил Мадияр Палманов.

По его словам, проценты по займам оформляли как плату за «консультационные услуги». Для этого использовали аффилированную компанию, зарегистрированную на родственника одного из фигурантов. Фактически заёмщики платили 1,5% в день, что в пять раз превышает установленный законом предел — 0,3%.

Уголовное дело направлено в суд.