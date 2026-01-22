Усиление холодов связано с приходом арктического воздуха и ожидается по всей западной части страны.

Согласно данным РГП «Казгидромет», завтра, 23 января, в Уральске ожидается морозная погода и осадки в виде снега. Столбики термометра днём покажут примерно -15…-10 °C, а к ночи температура опустится до -20 °C и ниже.

В Атырау завтра также будет морозно и облачно. Днём воздух прогреется до примерно -4 °C, а ночью температура опустится до -10 °C. Осадков не ожидается.

В Актау ожидаются сильные морозы и снегопады. Днём температура будет около -9 °C, а ночью — примерно -12 °C и ниже, при этом возможны порывы ветра, усиливающие ощущение холода.

Актобе завтра ждёт холодная и снежная погода. Днём температура составит примерно -7…-9 °C, а ночью опустится до около -10 °C и ниже, при этом усиление морозов будет чувствоваться особенно утром и вечером.