Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаНужная сумма была собрана за полдня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Моя дочь не может нормально есть и разговаривать - мама больной девочки из Уральска Мама Лизы Виктория рассказала, что им перечислили 307 тысяч тенге. - Спасибо огромное всем, кто помог нам. Нам перечислили немного больше, остальные деньги мы положим и используем для следующей поездки, - говорит Виктория. Напомним, дочери Виктории Елизавете 2,5 года. У девочки с рождения расщелина неба. Ей провели операцию в Самаре. Теперь девочке нужна реабилитация, на которую родители не смогли собрать часть суммы.