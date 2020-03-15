Решение о сокращении рабочего дня магазинов и рынков будут принимать акимы городов и регионов, сообщает informburo.kz. Жители ЗКО могут сообщить о повышении цен на социально-значимые продукты Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанские рынки и магазины будут работать, несмотря на режим чрезвычайного положения по всей стране из-за распространения коронавируса. - Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщает, что в условиях введённого в республике чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжат свою работу. Как говориться в указе президента о введении в республике чрезвычайного положения, ограничивается функционирование крупных объектов торговли, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей. Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне ТРЦ, будут функционировать по желанию владельцев, – говорится в информации пресс-службы ведомства. Решение о сокращении рабочего дня магазинов и рынков будут принимать акимы городов и регионов. Также в Министерстве иностранных дел страны прокомментировали установление ограничения на въезд в Казахстан во время режима чрезвычайного положения. - Ограничение – это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств, – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения в стране возглавил премьер-министр Аскар Мамин. Напомним, в Казахстане с 16 марта вводится чрезвычайное положение, которое продлится до 15 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.