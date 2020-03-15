Чрезвычайное положение на территории Республики Казахстан будет действовать с 16 марта по 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта informburo.kz
Текст с постановлением об объявлении чрезвычайной ситуации на территории республики опубликован на сайте "Акорды
".
В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» Касым-Жомарт Токаев постановил:
1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
2. Создать на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», в составе согласно приложению к настоящему Указу.
3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;
3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;
4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
6) установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
4. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.
5. Генеральному Прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.
6. Правительству Республики Казахстан:
1) выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения;
2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;
3) совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.