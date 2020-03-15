Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что за сутки было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом в Казахстане. - Сегодня утром было зарегистрировано двое пациентов. Женщина 1959 года рождения, находится в Алматы в инфекционной больнице. Она супруга ранее госпитализированного пациента, то есть, из категории близких контактов. Они были своевременно изолированы, прибытие - из Москвы. Все близкие контакты установлены и изолированы, из близких контактов пока только у нее подтвержден. Второй пациент - мужчина 1995 года рождения, прибыл рейсом Сеул - Алматы вчера, 14 марта. И все пассажиры с этого рейса, за исключением тех, кто транзитом улетел из Казахстана, госпитализированы в инфекционный стационар, в том числе, близкие контакты. В данный момент проходят соответствующие диагностические мероприятия. В целом, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано восемь пациентов, - сообщил Биртанов. Ранее сообщалось, что в Казахстане подтверждены шесть случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - четыре случая, в Нур-Султане - два случая. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.