Скриншот с видео - 14 марта в Теректинском районе на трасса Илек-Подстепное в районе п.Долиный горела автомашина. На место выезжали 5 пожарных, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Пострадавших в пожаре нет. tWPdO85jxlw