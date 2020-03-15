Произошло это 14 марта. Жители оградили опасное место камнями, положили под них пакеты, чтобы в яму не провалились машины. Провал, как выяснилось, случился из-за порыва сети «Акбулак». После появления видео ямы в соцсетях коммунальное предприятие приступило к ликвидации аварии. Проблема дорог в Актобе много лет остается самой обсуждаемой. Ежегодно на их ремонт выделяют миллиарды. Проблем добавляют порывы коммунальных сетей, большинство которых проходят под дорогой. Так, 13 марта утром в центре Актобе на улице М.Оспанова при проведении ремонтных работ в водопроводном колодце АО «Акбулак» из-за собравшегося газа произошел хлопок, выбило стекла в проезжавшем маршрутном автобусе. Обошлось без жертв. ya53XSpar1g Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.