Сегодня, 8 января, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Так, с 11 января в области разрешается работа кинотеатров, однако заполняемость залов не должна превышать 20%, при этом все они должны зарегистрироваться на сайте InfoKazakhstan.kz. Во время сеансов должен соблюдаться масочный режим, а зрители должны рассаживаться в шахматном порядке, соблюдая дистанцию. Кроме этого, с третьей четверти школьники городских и сельских школ, контингент которых не превышает 300 учащихся, смогут обучаться в традиционном формате. Разрешается обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей, а также комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы). 70% предметов - в штатном режиме, 30% - в дистанционном. В классах должно быть не более 15 человек, должна соблюдаться социальная дистанция, обучение по принципу "один класс - один кабинет", одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима. В учреждениях образования разрешается проводить индивидуальные обучения учащихся во внеурочное время. Количество учащихся в группах - не более пяти человек. Еще одним новшеством является то, что со второго триместра студенты первых курсов колледжей и вузов смогут обучаться в штатном режиме. К слову, в области по-прежнему действует запрет на деятельность всех развлекательных объектов, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). Настоящее постановление вступает в силу с 11 января.