Китай пытается справиться с растущим кризисом ожирения

Как пишет НТВ, чтобы китайцы начали сбрасывать лишние килограммы, власти принимают беспрецедентные меры: от внедрения обязательных спортивных пауз на предприятиях до пропаганды здорового питания с учетом региональных вкусов.

В университетах запускают конкурсы по снижению веса с ценными призами, а отели устанавливают весы в номерах, чтобы напоминать путешественникам о необходимости следить за здоровьем.

Однако борьбу с ожирением осложняют культурные особенности.

В китайском обществе до сих пор сохраняется стереотип, что полный ребенок - это признак семейного благополучия, а у мужчин "генеральское брюшко" считается символом статуса.