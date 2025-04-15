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Социум

Китай пытается справиться с растущим кризисом ожирения

Более половины взрослых китайцев страдают ожирением. Местный Минздрав решил заставить людей затянуть пояса.
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Китай пытается справиться с растущим кризисом ожирения

Как пишет НТВ, чтобы китайцы начали сбрасывать лишние килограммы, власти принимают беспрецедентные меры: от внедрения обязательных спортивных пауз на предприятиях до пропаганды здорового питания с учетом региональных вкусов.

В университетах запускают конкурсы по снижению веса с ценными призами, а отели устанавливают весы в номерах, чтобы напоминать путешественникам о необходимости следить за здоровьем.

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Однако борьбу с ожирением осложняют культурные особенности. 

В китайском обществе до сих пор сохраняется стереотип, что полный ребенок - это признак семейного благополучия, а у мужчин "генеральское брюшко" считается символом статуса.

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