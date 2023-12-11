С одной стороны, учить как в школе рано. С другой, именно в этом возрасте ребёнок впитывает всё как никогда. Центры и студии предлагают нам сочетание игры и развивающих программ. Да, но в какой версии? И что больше подойдёт для вашего ребёнка? Выбирающим и думающим мамам и папам посвящён этот материал.

Мир человечества начинается не только со слова и цифры, он начинается и с музыки. Музыка это и коммуникация, и самовыражение, и игра. Как эмоция и чувство, музыка доступна в любом возрасте. Начать познавать мир и себя через музыку — это интересная и важная возможность для ребёнка. Конечно, нужна обстановка «вхождения», среда простой, но живой и естественной музыки. Лучше, когда звучат такие классические инструменты, как фортепиано и скрипка. Когда гармоничные звуки, голос и движение живут в неразрывном единстве. Стать частью этого процесса — это значит прикоснуться к исходным началам, ощутить и навсегда сохранить в себе то настоящее, из которого родился весь безграничный музыкальный мир, шире — мир искусства, духовный мир в целом. Разбудить в душе маленького человека чувство гармонии, источник созидания в себе и вокруг себя — таким, наверное, должен быть главный итог такого «погружения».

Опираясь на свой многолетний педагогический опыт, преподаватели музыкальной школы №1 планируют создать возможность такого «погружения в среду» для дошкольников нашего города. Это будут три возрастные группы: 4 года, 5 и 6 лет. Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям, по два часа каждое. Минимальный цикл занятий — один месяц. Место проведения занятий — проспекта Назарбаева, 218. Стоимость обучения — 45 тысяч тенге в месяц.

Педагоги, инструменты, музыка и эмоции будут настоящими. Но важно и отношение к процессу самих родителей..

Телефон для справок: +7 (707) 868-64-81. Звонить после 19:00 (включая субботу и

воскресение).

