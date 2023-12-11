Дело об оскорблении рассмотрели в Жылыойском районном суде Атырауской области.

В своём заявлении потерпевшая указала, что подсудимая отправляла ей в WhatsApp аудио-запись, унижающую её честь и достоинство. Женщина просила привлечь обидчицу к уголовной ответственности.

— Выслушав участников процесса, анализировав доказательства, исследовав результаты судебно-психолого-филологической экспертизы, суд установил в действиях подсудимой признаки уголовного проступка. Однако в связи с подачей заявителем частной жалобы о привлечении её к ответственности, суд рассмотрел дело в пределах частной жалобы, — подчеркнули в районном суде.

Приговором суда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 69 тысяч тенге. В пользу потерпевшей взыскали судебно-процессуальные издержки, связанные с проведением экспертизы, на 293 тысяч тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.