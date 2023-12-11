Глава «#НеМолчиKZ» Дина Тансари сообщила, что шестого декабря на горячую линию фонда пришло обращение мамы мальчика из Уральска. Женщина заявила, что девятого ноября в 17:00 во дворе дома домогались её девятилетнего сына.

— Я одна воспитываю двоих детей. Во дворе дома месяц назад догола раздели моего сына, душил и напугал. В этот момент вышла я, сдала его в полицию. Возбудили дело о развращении несовершеннолетнего. Моему сыну девять лет и он испытал такой ужас. Следствие стоит на месте. Статью изменили на «Хулиганство», — мама мальчика.

В фонде «#НеМолчиKZ» заявляют, что подозреваемый является сыном власть имущего человека.

Начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Алибек Салыков сообщил, что подозреваемым является 16-летний подросток. Он совершил «неправомерные действия в отношении несовершеннолетних». Какие именно — страж порядка уточнять не стал. Салыков отметил, что по данному факту проводится досудебное расследование, ход которого находится на контроле. Однако по какой статье Уголовного кодекса ведётся расследование, он не сообщил.

Как выяснилось позже, потерпевшими по делу проходят сразу трое детей.