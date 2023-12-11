Без тепла и воды: Токаев потребовал в кратчайшие сроки решить коммунальные проблемы

Касым-Жомарт Токаев обсудил с акимами регионов ситуацию с обеспечением теплом, сообщает Акорда. Он заслушал глав Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей, где произошли коммунальные аварии.

— Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населённых пунктах. Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону. Руководство правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны, — говорится в сообщении.

Глава государства возложил персональную ответственность за решение этих задач на правительство и акимов.

В Балхаше девятого декабря повредился трубопровода теплосети. 10 октября на Экибастузской ТЭЦ выявили повреждение на золопроводе. В Актау на магистральном теплопроводе произошла авария. В Атырау из-за резкого похолодания возникли проблемы с забором воды из Урала.